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Евро-2020

Матыцин: уровень подготовки россиян к Евро отличается от того, что был на ЧМ-2018

Министр спорта отметил, что его настораживает большое количество травм в сборной
Министр спорта РФ Олег Матыцин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уровень подготовки сборной России по футболу к чемпионату Европы отличается от того, что был на домашнем мировом первенстве 2018 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти. На проходящем в эти дни европейском первенстве подопечные Станислава Черчесова проиграли бельгийцам (0:3) и обыграли финнов (1:0). В понедельник россияне в заключительном матче группового этапа сыграют с датчанами.

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"По уровню подготовленности, мне кажется, это разные команды, и нужно понять причину этого, - сказал Матыцин. - Перед чемпионатом Европы у сборной была возможность - второй раз после чемпионата мира или третий после Кубка конфедераций - провести вместе тренировки, сыграть два матча с командами Польши и Болгарии, у нее была возможность наиграть какие-то тактические схемы, физически подготовиться".

Министр спорта отметил, что его настораживает большое количество травм в сборной. "Как правило, это связано либо с ошибками в подведении к какому-то пику, либо с недостаточным уровнем физической подготовленности, хотя могу ошибаться. Но на это следует обратить внимание", - подчеркнул Матыцин.

"Мелочей в профессиональном спорте не бывает - спортсмены постоянно тестируются, их подводят к форме, плюс тактика, физическая подготовка. Пока, к сожалению, того потенциала, что ожидали, мы не увидели. Но еще не вечер, как говорится. Знаю, сейчас многие приводят в пример сборную Канады на чемпионате мира по хоккею. Что ж, дай бог нам пройти по такой же траектории, хотя бы до какого-то этапа", - заключил министр спорта.

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Евро-2020Матыцин, Олег Васильевич
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