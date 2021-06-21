Матыцин: бюджет российской части Евро полностью соответствует масштабу мероприятий

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге на данный момент прошли четыре матча турнира из семи запланированных в городе.

Матыцин: уровень подготовки россиян к Евро отличается от того, что был на ЧМ-2018

"Как только право на проведение матчей Евро было получено нашей страной, правительство Российской Федерации подтвердило все необходимые гарантии. И еще раз они были подтверждены в прошлом году, после переноса Евро на 2021 год. Была утверждена правительственная программа, ресурсное обеспечение которой в целом составило 3 млрд 190,4 млн рублей. Из них средства федерального бюджета - 2 млрд 528,9 млн", - сообщил Матыцин.

Министр добавил, что инвестиций в реконструкцию или в строительство дополнительных спортивных сооружений не потребовалось, так как вся инфраструктура была готова после чемпионата мира 2018 года. "В основном поддержка федерального бюджета была направлена на покрытие затрат, связанных с непосредственной организацией турнира", - отметил он.

"На разработку и внедрение системы идентификации болельщиков Fan ID было выделено 524,7 млн рублей. Открыты три стационарных центра выдачи персонифицированных карт зрителей, в том числе два центра в Санкт-Петербурге и один центр в Москве. В дни проведения матчей работают три временных центра выдачи персонифицированных карт зрителей у стадиона "Санкт-Петербург", - сообщил Матыцин.

Подготовка к Евро прошла без срывов

Средства были также направлены на операционную деятельность оргкомитета Евро. "На обеспечение страхования гражданской ответственности оргкомитета по проведению чемпионата, транспортное и логистическое обслуживание, реализацию программы устойчивого развития направлено 771,7 млн рублей. Также реализуются мероприятия по обеспечению безопасности, системы аккредитации, создание временной инфраструктуры на территории стадиона. На данный момент функционируют внешний периметр безопасности, транспортные КПП, павильоны аккредитационного центра и волонтеров и другие объекты", - рассказал министр.

"Часть средств, конечно, шла и на продвижение Евро - это значительная и важная составляющая организации турнира. Перед началом Евро 22 и 23 мая в Санкт-Петербурге прошел тур кубка, в рамках которого кубок Анри Делоне был представлен на стадионе, принял участие в постановке на сцене Мариинского театра, а потом был представлен всем желающим у стен Петропавловской крепости. 24 мая кубок побывал в Москве, в Парке Горького", - рассказал Матыцин.

"Считаем, что бюджет полностью соответствует масштабу мероприятий. Все средства направлены целевым образом и будут отображены в отчете. Сейчас видим, что на этапе подготовки срывов не было, со стороны правительства все гарантии, финансовые в том числе, выполняются", - подчеркнул министр спорта России.