Билялетдинов: сборной России нужно играть на быстрых контратаках в матче Евро с датчанами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские футболисты должны играть от обороны и за счет быстрых контратак в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Дании. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

Встреча состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск. После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

"Российские футболисты должны показать хорошую игру, через два матча должен был произойти набор определенной формы, - сказал Билялетдинов. - Хотелось бы увидеть цельную игру, если сыграем цельно, на пределе внимания и концентрации, то вполне возможен хороший результат для нас. На датчан оказывают давление два поражения, нехорошая история в плане климата команды с Кристианом Эриксеном (у игрока был сердечный приступ во время матча с финнами - прим. ТАСС). Надеюсь, что все получится".

"Датчане пошли ва-банк в матче с бельгийцами, играли очень агрессивно, особенно в первом тайме. Команда Бельгии, наверное, немного не ожидала такого напора от сборной Дании, поэтому так игра шла. Нам нужно ожидать такой же агрессивной игры, но я бы на самом деле отдал им мяч, пусть пасуются, а на быстрых контратаках можно вскрыть их оборону. Датчане в обороне далеко не безупречны", - добавил собеседник агентства.

Билялетдинов также отметил, что после двух игр сложно понять, сможет ли команда России выйти в плей-офф турнира. "Нашим козырем не являются позиционные атаки, главное, держать концентрацию в обороне и не пропустить первый гол, как это было с бельгийцами, это рушит план, его нужно менять. Другой вариант - можно преподнести сюрприз и выйти с двумя нападающими в старте, я думаю, что это озадачит сборную Дании. Признаюсь честно, тяжеловато понять, смогут ли россияне выйти в плей-офф, так как два первых матча сыграли невнятно, но поэтому футбол и является интересным видом спорта, потому что в такие ключевые матчи и показывается, на что способна команда".

Подопечные Станислава Черчесова гарантируют выход в плей-офф при победе, при ничейном результате - в случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии в параллельном матче, в случае победы финнов над бельгийцами у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места, и сыграть в плей-офф. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.