{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Зинченко назвал неприемлемой игру сборной Украины в матче чемпионата Европы с австрийцами

Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 1:0
Александр Зинченко EPA-EFE/Robert Ghement
Описание
Александр Зинченко
© EPA-EFE/Robert Ghement

ТАСС, 21 июня. Футболисты сборной Украины показали неприемлемую игру в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии. Такое мнение высказал полузащитник украинской команды Александр Зинченко, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 1:0.

На эту тему
Сборная Австрии обыграла украинцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Сборная Австрии обыграла украинцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

"Я так разочарован, даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы вели себя на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед игрой на тренировках, но сегодня у нас ничего не получилось", - сказал Зинченко.

"Не думаю, что физические данные австрийцев стали ключевой причиной нашего поражения, думаю, дело больше в менталитете. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выиграть все индивидуальные единоборства. Но теперь нам, наверное, просто нужно принять наш уровень", - добавил украинский полузащитник.

Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала шесть очков и заняла второе место в турнирной таблице группы C. Украинцы с тремя очками финишировали третьими. Первыми стали нидерландские футболисты, обыгравшие в последнем туре команду Северной Македонии со счетом 3:0 и набравшие девять очков.

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборная Украины в таблице третьих команд точно окажется ниже швейцарцев, которые заняли третье место в группе А с четырьмя очками.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Датчане провели акцию в поддержку Эриксена перед матчем со сборной России на Евро
Во время традиционной церемонии, которая предваряет старт каждого матча на Евро, на поле появилась полотно, символизирующее футболку Эриксена с 10-м номером, под которым он выступает
Датчане провели акцию в поддержку Эриксена перед матчем со сборной России на Евро
Читать полностью