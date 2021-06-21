Зинченко назвал неприемлемой игру сборной Украины в матче чемпионата Европы с австрийцами

"Я так разочарован, даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы вели себя на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед игрой на тренировках, но сегодня у нас ничего не получилось", - сказал Зинченко.

"Не думаю, что физические данные австрийцев стали ключевой причиной нашего поражения, думаю, дело больше в менталитете. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выиграть все индивидуальные единоборства. Но теперь нам, наверное, просто нужно принять наш уровень", - добавил украинский полузащитник.

Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала шесть очков и заняла второе место в турнирной таблице группы C. Украинцы с тремя очками финишировали третьими. Первыми стали нидерландские футболисты, обыгравшие в последнем туре команду Северной Македонии со счетом 3:0 и набравшие девять очков.

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборная Украины в таблице третьих команд точно окажется ниже швейцарцев, которые заняли третье место в группе А с четырьмя очками.