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Евро-2020

Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины по футболу от австрийцев в матче Евро

Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 1:0
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко EPA-EFE/Daniel Mihailescu
Описание
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
© EPA-EFE/Daniel Mihailescu

ТАСС, 21 июня. Футболистам сборной Украины не хватило энергии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии. Такое мнение высказал главный тренер украинцев Андрей Шевченко, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 1:0.

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"Это была очень тяжелая игра, особенно физически. Проиграли индивидуальные единоборства и допустили ошибки. Я увидел команду, которой не хватает энергии", - сказал Шевченко.

"Наши игроки выкладывались во втором тайме, но иногда бывают такие игры, в которых все, что вы делаете, не получается. Мы потеряли простой мяч в центре поля, потом случился этот угловой и гол. После этого гола у нас практически не было шанса вернуться в игру", - добавил тренер.

Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала шесть очков и заняла второе место в турнирной таблице группы C. Украинцы с тремя очками финишировали третьими. По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места. "Мы будем надеяться на выход в плей-офф, но думаю, что шансов не так много", - отметил полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Сборная Украины в таблице третьих команд точно окажется ниже швейцарцев, которые заняли третье место в группе А с четырьмя очками.

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