Премьер Италии выразил сомнения в отношении проведения финала Евро в Лондоне

"Я буду работать, чтобы финал не играли в стране, где растут заражения", - сказал Драги, отвечая на вопрос о перспективе переноса финал в Рим.

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги скептически высказался о проведении финала чемпионата Европы по футболу в Лондоне в связи с распространением индийского штамма коронавируса в Великобритании. Как он заявил в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, необходимо избежать такого мероприятия в стране на пике заражений.

Как в связи с этим отмечает газета La Repubblica, для переноса финала необходимо, чтобы власти вдвое увеличили допустимое число зрителей на стадионе. До сих пор на Олимпийский стадион в Риме, где состоялись уже три матча, в том числе на открытии турнира 11 июня, допускалось заполнение лишь на четверть - до 16 тыс. человек. Британские власти фиксируют рост заражений коронавирусом на фоне распространения индийского варианта.

Во время последней игровой недели чемпионата Европы по футболу в Лондоне должны пройти два полуфинальных матча (6 и 7 июля) и финал (11 июля). Однако ранее британская газета Times сообщила, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом финальной игры в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин. Тем не менее позже УЕФА опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт.

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах чемпионата Европы в Лондоне установлено ограничение в 25% от вместимости арены - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к плей-офф. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Готовность принять финал уже выразил Мюнхен (Германия).