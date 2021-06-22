Тарпищев: футболисты сборной России не прыгнули выше головы на Евро

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболистов сборной России не стоит критиковать за выступление на чемпионате Европы, необходимо грамотно выстраивать систему от детского спорта до профессионального. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сборная России по футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и не смогла выйти в плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене.

"Выше головы не прыгнешь, поэтому такой результат. На турнире играли очень схематично, в очень простой футбол, - сказал Тарпищев. - Все бились - по самоотдаче претензий к игрокам нет, но не хватило общего класса футболистов".

"Футболистов за выступление на чемпионате какой смысл ругать? Сделали, что могли. Надо заниматься преемственностью и построением системы от детского до спорта высших достижений", - добавил собеседник ТАСС.