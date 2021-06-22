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Евро-2020

Футболист сборной России Соболев призвал не винить Зобнина в поражении от датчан

Россияне проиграли со счетом 1:4, второй гол сборная Дании забила после неудачного паса назад в исполнении Зобнина

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев призвал болельщиков не винить Романа Зобнина в поражении команды от датчан в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы. Об этом Соболев сказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Датчане одержали победу со счетом 4:1. На 59-й минуте матча, при счете 1:0, нападающий датчан Юссуф Поульсен забил второй гол после неудачного паса назад в исполнении Зобнина.

"Неудачная игра. Могло все сложится по-другому, если бы мы смогли забить гол в первом тайме, - сказал Соболев. - Прошу не винить Зобнина в моменте с пропущенным голов. Он извинился, очень сильно переживает".

Также нападающий отметил атмосферу на стадионе в Копенгагене. "Здесь фантастическая поддержка. Впервые вижу, что весь стадион реагирует даже на пас".

Сборная Дании в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдет 26 июня в Амстердаме.

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