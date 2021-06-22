Дивеев: российские футболисты допустили командные ошибки в матче Евро с датчанами

Встреча завершилась победой датчан со счетом 4:1.

"До первого гола было все под контролем, у них не было стопроцентных моментов. Вышли с перерыва - пропустила три гола. Это командные ошибки", - отметил Дивеев.

Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь. "Мы поддержали Зобнина, все ошибаются. Забили пенальти, хотели сравнять, мы видели наших болельщиков, спасибо им, что они поддержали нас. Мы выиграли одну игру, настраивались на сто процентов, но так сложилось", - заключил Дивеев.

Сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата Европы.