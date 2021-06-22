Черчесов: российские футболисты выдерживали план на игру в матче Евро с датчанами

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России соблюдали план на игру в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Россияне уступили команде Дании в Копенгагене со счетом 1:4, заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф Евро.

"Не сложился результат, на который нацеливались, план на игру выдерживался: были моменты, когда могли забить и судьбу или сценарий матча перевернуть, но к сожалению не забили, первый момент соперника завершился голом, - сказал Черчесов. - На второй тайм вышли отыгрываться. Хотя при счете 0:1 была готова замена, потом отыграли мяч, хотели дальше, но при своем штрафном получили контратаку, пропустили, поплатились двумя голами".

"Думаю, что могли первыми забить, но на таком турнире нужно свои моменты реализовывать. Если попал в девятку с 20 метров, то ситуация меняется. Перед вторым таймом я подсказал, что нужно делать, но второй мяч, который созрел из ничего, оптимизма не добавил", - добавил он.

Россияне могли развить преимущество после своего забитого мяча, отметил Черчесов. "Но потом пропустили в контратаке после нашего штрафного. Они сильны в контратаках, мы знали это, поэтому в первом тайме пытались их контратаки сдерживать".

"Поблагодарил футболистов, они были готовы, но игра не сложилась. Нужно делать определенные выводы", - добавил главный тренер сборной России.