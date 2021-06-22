Кузяев заявил, что третий гол датчан похоронил надежды сборной России на выход из группы

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Третий гол сборной Дании похоронил надежды российской команды на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом журналистам заявил полузащитник российской команды Далер Кузяев.

Сборная России в понедельник уступила датчанам со счетом 1:4 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы, который прошел в Копенгагене. Команда заняла последнее, четвертое место в группе В и не смогла выйти в плей-офф.

"Я считаю, что в первом тайме у нас были неплохие подходы, мы создали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться. Да, была возможность вернуться в игру, мы забили, но, к сожалению, третий гол похоронил все наши моменты", - сказал Кузяев.

Игрок затруднился сказать, почему сборной России не удалось навязать сопернику атакующую игру при счете 1:2. "Не знаю, почему так случилось. Счет нас не устраивал, пришлось раскрываться, рисковать. В результате пошли ошибки", - отметил он.

Сборная России второй раз подряд не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Единственный раз это удалось сделать в 2008 году.