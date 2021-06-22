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Евро-2020

Главный тренер сборной Финляндии Канерва заявил, что гордится выступлением команды на Евро

Команда набрала три очка и финишировала на третьем месте в группе B

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва гордится выступлением команды на групповом этапе чемпионата Европы, несмотря на поражение финнов от бельгийцев в матче третьего тура. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В понедельник сборная Бельгии обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.

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"Я горжусь тем результатом, который мы показали на групповой стадии. В матче против бельгийцев мы приложили все усилия, чтобы добиться нужного результата, и я благодарен своим футболистам, - сказал Канерва. - Сейчас у нас немного шансов, чтобы продолжить выступление на турнире, но мы не будем унывать, а продолжим планомерное развитие".

Сборная Финляндии набрала три очка и финишировала на третьем месте в группе B. Финны сохраняют шансы на выход в плей-офф. По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Финны в таблице третьих команд точно окажутся ниже швейцарцев, набравших четыре очка, и украинцев, ставших третьими в группе C с тремя очками, но превзошедших подопечных Канервы по разнице забитых и пропущенных мячей.

Турнир завершится 11 июля.

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