Главный тренер сборной Финляндии Канерва заявил, что гордится выступлением команды на Евро

"Я горжусь тем результатом, который мы показали на групповой стадии. В матче против бельгийцев мы приложили все усилия, чтобы добиться нужного результата, и я благодарен своим футболистам, - сказал Канерва. - Сейчас у нас немного шансов, чтобы продолжить выступление на турнире, но мы не будем унывать, а продолжим планомерное развитие".

Сборная Финляндии набрала три очка и финишировала на третьем месте в группе B. Финны сохраняют шансы на выход в плей-офф. По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Финны в таблице третьих команд точно окажутся ниже швейцарцев, набравших четыре очка, и украинцев, ставших третьими в группе C с тремя очками, но превзошедших подопечных Канервы по разнице забитых и пропущенных мячей.

Турнир завершится 11 июля.