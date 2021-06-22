Тренер сборной Дании поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Евро с россиянами

Сборная Дании в Копенгагене обыграла команду России со счетом со счетом 4:1, заняла второе место в группе В и вышла в плей-офф. Россияне стали последними и завершили выступление на турнире.

"Мы надеялись на то, что этот вечер в Копенгагене станет волшебным, - сказал Хьюлманд. - Хотел бы сказать спасибо всем, кто нас поддерживал, всем, кто оказал нам столько поддержки. Я и не думал, что нас будут так поддерживать, это сильно повлияло на игроков, это много для нас значит. Дружба, командный дух и поддержка друг друга помогли нам сегодня достичь результата".

12 июня в концовке первого тайма матча группового этапа Евро против финнов полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

"Все три матча [в группе] мы играли на высоком уровне. Если кто и заслуживал прохода дальше, то это наши футболисты. Я даже не представляю, как они справились с тем, что произошло. Спасибо за поддержку от всей страны, от всей Дании, надеюсь, что это подарит нашей стране хорошие эмоции", - сказал Хьюлманд.