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НХЛ

Хоккеист "Тампы" Стэмкос считает великолепной игру Василевского в полуфинале Кубка Стэнли

В ночь на вторник "Тампа" в пятом матче серии разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 8:0
Андрей Василевский и Стивен Стэмкос AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский и Стивен Стэмкос
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 22 июня. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский великолепно сыграл в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Айлендерс". Такое мнение высказал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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В ночь на вторник "Тампа" дома обыграла "Айлендерс" со счетом 8:0. Василевский отразил 21 бросок.

"У Василевского есть просто потрясающая способность моментально приходить в норму вне зависимости от того, играет он великолепно или нет, - сказал Стэмкос. - Большую часть времени он играет потрясающе, и любое поражение принимает на свой счет. Сегодня он был замечателен, сделал несколько важных сейвов в начале, вовлек нас в игру, мы забили пару голов и стали увереннее".

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Тампы", шестой матч состоится в ночь на 24 июня в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата "Тампа" заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Айлендерс" стали четвертым в Восточном. В первом раунде плей-офф НХЛ "Тампа" победила в серии с "Флоридой" (4-2), а "Айлендерс" обыграли "Питтсбург" (4-2). Во втором раунде "Тампа" оказалась сильнее "Каролины" (4-1), а "Айлендерс" одержали победу над "Бостоном" (4-2).

"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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