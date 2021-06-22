Хоккеист "Тампы" Стэмкос считает великолепной игру Василевского в полуфинале Кубка Стэнли

В ночь на вторник "Тампа" дома обыграла "Айлендерс" со счетом 8:0. Василевский отразил 21 бросок.

"У Василевского есть просто потрясающая способность моментально приходить в норму вне зависимости от того, играет он великолепно или нет, - сказал Стэмкос. - Большую часть времени он играет потрясающе, и любое поражение принимает на свой счет. Сегодня он был замечателен, сделал несколько важных сейвов в начале, вовлек нас в игру, мы забили пару голов и стали увереннее".

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Тампы", шестой матч состоится в ночь на 24 июня в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата "Тампа" заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Айлендерс" стали четвертым в Восточном. В первом раунде плей-офф НХЛ "Тампа" победила в серии с "Флоридой" (4-2), а "Айлендерс" обыграли "Питтсбург" (4-2). Во втором раунде "Тампа" оказалась сильнее "Каролины" (4-1), а "Айлендерс" одержали победу над "Бостоном" (4-2).

"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли.