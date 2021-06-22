Колосков считает, что у нынешнего состава сборной России по футболу нет будущего

В понедельник сборная России в Копенгагене проиграла команде Дании со счетом 1:4 и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Россияне с 3 очками заняли последнее место в группе B, проиграв также команде Бельгии (0:3) и одержав победу над командой Финляндии (1:0). Первыми в группе стали бельгийцы (9 очков), вторыми - датчане (3), третьими - финны (3).

"Команда оставила самое удручающее впечатление, абсолютно проиграла датчанам во всех компонентах игры: в технике, особенно в тактике, пожалуй, и в волевом настрое тоже, - сказал Колосков. - Ведь недостаток этой команды - в отсутствии игроков высокого класса. Мы можем ругать кого угодно, но если игрок не умеет правильно принять мяч, а 80% передач - это брак, если у нас отсутствует обводка как таковая и есть колоссальные просчеты в обороне, в том числе и тактические, - о чем здесь можно говорить? Главная причина [поражения] - низкий уровень технического мастерства и пробелы в тактической подготовке".

"[Игра сборной России] в этом составе, который был на чемпионате Европы, вызывает [опасения перед отбором на чемпионат мира 2022 года], я считаю, что у этого состава нет будущего, надо принимать экстренные меры по укреплению его футболистами современного уровня - быстрыми, техничными, сообразительными, жесткими, прагматичными, волевыми, - отметил собеседник ТАСС. - Такие есть, они мелькали у нас в сборной на заменах, но надо не мелькать, а наигрывать состав новой формации с новой футбольной идеологией. Тренеры должны решать [кого можно выделить], но у нас уже появились такие ребята: и [Дмитрий] Баринов играл, и [Рифат] Жемалетдинов, и [Максим] Мухин, плюс в составе команды есть [Денис] Макаров, [Роман] Евгеньев, [Даниил] Фомин. Есть футболисты, которые "поварились", мне кажется, что их пора выдвигать на первые роли".

Также Колосков высказался о том, стоит ли главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову продолжать работу с командой. "Я не считаю, что главному тренеру нужно уйти в отставку, важно, чтобы он понял, что нужно делать. Если Черчесов поймет, что с этим составом у него нет будущего, то он в состоянии поставить футболистов, которых он знает. А если он будет продолжать делать ставку на людей, которые за три года ничего не выиграли, тогда надо думать, кто может это (построить новую команду - прим. ТАСС) сделать", - добавил почетный президент РФС.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.