WADA рассмотрит возможность оспорить оправдательное решение по делу Шубенкова

Ранее Шубенков был оправдан по делу об обнаружении в его пробе запрещенных веществ.

"WADA принимает к сведению решение, вынесенное дисциплинарным трибуналом Athletics Integrity Unit. WADA внимательно рассмотрит это решение, как и все решения, вынесенные сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, и впоследствии определит, следует ли использовать свое независимое право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Поскольку полное решение еще не опубликовано и период для апелляции открыт, мы не можем делать никаких других комментариев на данном этапе", - говорится в сообщении.

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от AIU, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.