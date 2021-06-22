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Евро-2020

Футболист сборной России Мухин оценил уровень игроков на чемпионате Европы

Ранее национальная команда проиграла датчанам в заключительном матче группы B и выбыла из участия в турнире

ТАСС, 22 июня. Полузащитник сборной России Максим Мухин назвал фантастическим уровень игроков на чемпионате Европы по футболу. Такое мнение Мухин высказал газете "Спорт-Экспресс".

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В понедельник сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче предварительного этапа чемпионата Европы со счетом 1:4 и заняла последнее место в группе, не выйдя в плей-офф.

"Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики, - отметил Мухин. - Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд. Сегодня мы расстались, Станислав Саламович [Черчесов, главный тренер] спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи".

Сборная России также проиграла бельгийцам (0:3) и обыграла финнов (1:0) на турнире.

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