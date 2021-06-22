Футболист сборной России Мухин оценил уровень игроков на чемпионате Европы

ТАСС, 22 июня. Полузащитник сборной России Максим Мухин назвал фантастическим уровень игроков на чемпионате Европы по футболу. Такое мнение Мухин высказал газете "Спорт-Экспресс" .

В понедельник сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче предварительного этапа чемпионата Европы со счетом 1:4 и заняла последнее место в группе, не выйдя в плей-офф.

"Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики, - отметил Мухин. - Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд. Сегодня мы расстались, Станислав Саламович [Черчесов, главный тренер] спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи".

Сборная России также проиграла бельгийцам (0:3) и обыграла финнов (1:0) на турнире.