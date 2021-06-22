Нефутбольную сделать футбольной. По итогам выступления российской сборной на Евро

2016 год. Сентябрь. Леонид Слуцкий делает ставшее знаменитым заявление: Россия — не футбольная страна. На тот момент он уже не тренер сборной — команду он оставил тремя месяцами ранее, после ее провального выступления на Евро во Франции. Аргументы высказывания таковы: полупустые трибуны на матчах национального чемпионата при наличии хорошей инфраструктуры, плохой международный рейтинг сборной страны и низкое качество игры, которую она демонстрирует. Цель его заявления проста: ситуация не начнет меняться к лучшему, если не признать наличие проблем. Как в клубе анонимных алкоголиков.

Похмелье после успеха на домашнем чемпионате мира 2018 года позволило на время забыть о громких неудачах и насущных проблемах, хотя даже на том турнире российской команде довольно четко указали на ее место уругвайцы — южноамериканские звезды футбола без проблем забили ей три безответных мяча.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова за неполные пять лет так и не победила ни одну ведущую сборную мира в основное время, притом что встреч с ними было немало: россияне играли и с бразильцами, и с аргентинцами, и с французами, неоднократно — с бельгийцами. Все мимо, да еще и проигрывать приходилось с крупным счетом.

И вот опять. На этот раз в 2021 году. В июне. Слова Слуцкого пятилетней давности вновь приобретают актуальность. Хлесткая пощечина от датчан и последнее место в группе с дебютантами Евро финнами вернули российской команде и ее болельщикам ощущение реальности. А она такова, что российский футбол находится в серьезном кризисе. Игроки из Дании с ее шестимиллионным населением на европейской арене сейчас котируются значительно выше российских. Футбольная сборная так и не смогла найти достойной замены ветеранам, покинувшим ее после чемпионата мира.

Дания в этом смысле — пример для подражания. Футбол тут больше, чем футбол. Носить футболку сборной в день игры — норма почти для каждого. Как для каждого клуба норма — иметь хорошую заполняемость трибун. Как поддерживают датчане свою сборную — отдельный разговор. Столь слаженную, красивую и эмоциональную поддержку сложно найти где-либо еще в Европе. Что и доказал матч россиян с датчанами.

"Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая, — вот к чему нам надо стремиться — так же играть в футбол и так болеть", — не скрывал своего восхищения датскими болельщиками Артем Дзюба.