Дзюба извинился перед страной за поражение сборной России от датчан

Встреча в Копенгагене завершилась победой датчан со счетом 4:1. Сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата Европы. Сборная Дании в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдет 26 июня в Амстердаме.

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился перед страной за поражение от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение, - сказал Дзюба. Оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается. Мы вместе выигрываем и проигрываем - игроки, прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали, - ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть".

Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь.

"Зобнин извинился, мы пытались ему помочь, он боец. Когда мы гол забили, был шанс, мы пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров. Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы", - отметил Дзюба.

"Не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад. Любим искать себе приключения", - резюмировал капитан сборной России.