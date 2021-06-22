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Евро-2020

Мухин: футболисты сборной России разочарованы выступлением на чемпионате Европы

Российская команда проиграла датчанам в заключительном матче предварительного этапа чемпионата Европы и заняла последнее место в группе, не выйдя в плей-офф

ТАСС, 22 июня. Игроки сборной России по футболу разочарованы результатом на чемпионате Европы. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал полузащитник российской команды Максим Мухин.

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В понедельник сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче предварительного этапа чемпионата Европы со счетом 1:4 и заняла последнее место в группе, не выйдя в плей-офф.

"Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния. К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось", - отметил Мухин.

19-летний Мухин во всех трех играх выходил на замену по ходу второго тайма. "Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле", - сказал Мухин.

Сборная России на чемпионате Европы также проиграла бельгийцам (0:3) и обыграла финнов (1:0).

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