Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после Евро в ближайшие дни

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выступающие за "Краснодар" голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Ионов в ближайшие дни приступят к тренировкам после игры на чемпионате Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Во вторник сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. По итогам групповой стадии национальная команда заняла четвертое место в таблице группы B и не вышла в плей-офф турнира.

"В "Краснодаре" ожидают возвращения Сафонова и Ионова в ближайшие дни, после нескольких дней отдыха. Возможно, они успеют на какую-то часть первого сбора", - сказал собеседник агентства.

Сафонов принял участие в двух встречах национальной команды против сборных Финляндии (1:0) и Дании. Ионов не провел ни одного матча на турнире.

В рамках предсезонной подготовки "Краснодар" проведет два сбора в Австрии. Первый сбор проходит с 18 июня и завершится 1 июля, второй запланирован на 5-19 июля.

По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял десятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 турах.