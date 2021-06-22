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Евро-2020

Сорокин сообщил, что перенос матчей Евро из Санкт-Петербурга не обсуждался

Гендиректор оргкомитета российской части турнира заявил, что подготовка к проведению оставшихся двух матчей на петербургском стадионе идет в обычном режиме
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Обсуждений переноса оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу, которые запланированы в Санкт-Петербурге, в другое место не велось. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Количество зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сократилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек. Не более одной тысячи болельщиков смогут посетить территорию тематического парка "Юбилейный".

"Нам о переносе матчей ничего неизвестно, с нами никаких обсуждений не было, продолжаем подготовку к двум оставшимся матчам, слухи не комментируем - сказал Сорокин. - Переносы бывают, конечно, в случае каких-то неблагоприятных обстоятельств, но пока такие не просматриваются. Переносы бывают, но такого я давно не видел, например, был перенос Евро на целый год".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. В Санкт-Петербурге прошли пять матчей турнира из семи запланированных.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
Пандемия COVID-19
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