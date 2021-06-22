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Евро-2020

Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии перед матчем Евро с шотландцами

Ранее специалист покинул пост главного тренера московского ЦСКА

ТАСС, 22 июня. Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Во вторник хорваты сыграют в третьем, заключительном матче группового этапа чемпионата Европы против команды Шотландии (начало - 22:00 мск).

После двух туров хорваты располагаются на третьей строчке таблицы группы D, набрав как и шотландцы одно очко. Лидирует сборная Чехии (4), на втором месте идут англичане (4).

Олич покинул пост главного тренера ЦСКА 15 июня. Он возглавил московский клуб в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Березуцкий.

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