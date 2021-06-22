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Евро-2020

Зобнин извинился перед болельщиками за "недопустимую" ошибку в матче Евро с датчанами

По словам игрока, он полностью согласен с критикой и готов принять весь ее удар на себя
Роман Зобнин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Роман Зобнин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился перед болельщиками за свою ошибку в решающем матче группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Комментарий игрока приводит портал "Чемпионат".

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Встреча, которая прошла в понедельник, завершилась победой датчан со счетом 4:1. Сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата мира. Второй мяч сборная России пропустила после ошибки Зобнина, который отдал неточную передачу в свою штрафную площадь.

"Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю, готов принять на себя весь удар", - подчеркнул Зобнин.

"Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад", - добавил футболист.

Сборная России на чемпионате Европы также проиграла бельгийцам (0:3) и обыграла финнов (1:0).

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