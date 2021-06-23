Футболиста ЦСКА Влашича признали лучшим игроком матча между сборными Хорватии и Шотландии

Матч заключительного тура группового этапа завершился со счетом 3:1 в пользу хорватов. Влашич открыл счет, забив свой первый мяч на турнире. Сборная Хорватии вышла в плей-офф, заняв второе место в группе D.

Влашич также стал первым представителем Российской премьер-лиги на текущем чемпионате, кто удостоился награды лучшему игроку матча. В игре сборных России и Финляндии (1:0) лучшим стал бывший футболист "Локомотива" Алексей Миранчук, ныне представляющий итальянскую "Аталанту".

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. Матч с шотландцами стал для него 25-м в составе сборной Хорватии, он в шестой раз отличился за национальную команду.