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Евро-2020

Футболиста ЦСКА Влашича признали лучшим игроком матча между сборными Хорватии и Шотландии

Полузащитник хорватской команды открыл счет в игре, забив свой первый мяч на Евро
Никола Влашич (слева) EPA-EFE/Petr Josek
Описание
Никола Влашич (слева)
© EPA-EFE/Petr Josek

ТАСС, 23 июня. Хорватский полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком матча чемпионата Европы против шотландцев.

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Матч заключительного тура группового этапа завершился со счетом 3:1 в пользу хорватов. Влашич открыл счет, забив свой первый мяч на турнире. Сборная Хорватии вышла в плей-офф, заняв второе место в группе D.

Влашич также стал первым представителем Российской премьер-лиги на текущем чемпионате, кто удостоился награды лучшему игроку матча. В игре сборных России и Финляндии (1:0) лучшим стал бывший футболист "Локомотива" Алексей Миранчук, ныне представляющий итальянскую "Аталанту".

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. Матч с шотландцами стал для него 25-м в составе сборной Хорватии, он в шестой раз отличился за национальную команду.

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