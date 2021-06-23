Сборная России по волейболу обыграла команду Италии в матче Лиги наций

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная России по волейболу победила команду Италии в матче 14-го тура предварительного этапа Лиги наций. Матчи проходят в итальянском Римини без зрителей.

Россияне одержали десять побед при четырех поражениях и занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В заключительном туре сборная России сыграет 23 июня с командой Бразилии.

По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды. Российским волейболистам для выхода в четверку сильнейших необходимо побеждать бразильцев и рассчитывать на поражения словенцев или французов. Сборная Франции сыграет с командой Польши, а словенцы встретятся с болгарами. Команды Польши и Бразилии уже обеспечили себе участие в полуфинале.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Болгарии, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут по 15 игр.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.