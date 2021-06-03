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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист сборной России Яковлев выбыл на 4-5 недель из-за травмы

Спортсмен получил повреждение на тренировке
Иван Яковлев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Иван Яковлев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Блокирующий сборной России по волейболу Иван Яковлев выбыл из строя на четыре-пять недель из-за травмы. Об этом заявил сам спортсмен, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба оргкомитета чемпионата мира 2022 года.

"Травму я получил 14 мая на тренировке в Новогорске, - сказал Яковлев. - У нас была первая игровая тренировка, травмировал голеностоп при приземлении после блокирования. Восстановление займет четыре-пять недель. Сейчас уже полностью наступаю на ногу, все нормально, занимаюсь реабилитацией и надеюсь в скором времени вернуться в строй национальной команды".

В настоящее время сборная России выступает в Лиге наций в преддверии Олимпийских игр в Токио. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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