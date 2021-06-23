Первый министр Шотландии похвалила футбольную сборную за выступление на Евро

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен высоко оценила игру футбольной сборной на чемпионате Европы, несмотря на то, что команда не одержала ни одной победы на турнире и не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе D. Сообщение политика опубликовано на ее официальной странице в Twitter .

"Не получилось, но спасибо тебе, сборная, за то, что мы впервые за последние 23 года оказались на крупном турнире среди мужчин (последний раз на чемпионате мира Шотландия играла в 1998 году, на Евро - в 1996-м - прим. ТАСС), вы играли от всего сердца, и мы с гордостью болели за вас", - отметила Стерджен.

В положительном ключе о выступлении команды высказался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Печально, что сборная Шотландии не смогла добиться того результата, который был им нужен, однако Стив Кларк (главный тренер шотландцев - прим. ТАСС) и его игроки заслуживают уважения", - сообщил глава британского правительства на своей странице в Twitter.

Сборная Шотландии набрала одно очко в трех матчах чемпионата Европы. После поражения от команды Чехии (0:2) и ничьей с англичанами (0:0) в своем последнем матче на турнире она уступила команде Хорватии со счетом 1:3. Единственный гол сборной Шотландии забил Каллум Макгрегор на 42-й минуте, у хорватов отличились Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77).