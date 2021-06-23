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Евро-2020

Первый министр Шотландии похвалила футбольную сборную за выступление на Евро

Политик выразила благодарность команде за возможность понаблюдать за игрой национальной команды на крупном турнире впервые за 23 года
Первый министр Шотландии Никола Стерджен EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен высоко оценила игру футбольной сборной на чемпионате Европы, несмотря на то, что команда не одержала ни одной победы на турнире и не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе D. Сообщение политика опубликовано на ее официальной странице в Twitter.

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"Не получилось, но спасибо тебе, сборная, за то, что мы впервые за последние 23 года оказались на крупном турнире среди мужчин (последний раз на чемпионате мира Шотландия играла в 1998 году, на Евро - в 1996-м - прим. ТАСС), вы играли от всего сердца, и мы с гордостью болели за вас", - отметила Стерджен.

В положительном ключе о выступлении команды высказался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Печально, что сборная Шотландии не смогла добиться того результата, который был им нужен, однако Стив Кларк (главный тренер шотландцев - прим. ТАСС) и его игроки заслуживают уважения", - сообщил глава британского правительства на своей странице в Twitter.

Сборная Шотландии набрала одно очко в трех матчах чемпионата Европы. После поражения от команды Чехии (0:2) и ничьей с англичанами (0:0) в своем последнем матче на турнире она уступила команде Хорватии со счетом 1:3. Единственный гол сборной Шотландии забил Каллум Макгрегор на 42-й минуте, у хорватов отличились Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77).

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