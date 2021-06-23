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Евро-2020

Тренер сборной Шотландии: попадания на следующий крупный турнир не придется ждать 23 года

Во вторник шотландцы проиграли в третьем матче группового этапа сборной Хорватии и покинули чемпионат Европы по футболу, набрав одно очко

ТАСС, 23 июня. Следующего крупного турнира с участием сборной Шотландии по футболу не придется ждать 23 года. Об этом заявил главный тренер национальной команды Стив Кларк, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник шотландцы проиграли в третьем матче группового этапа сборной Хорватии (1:3) и покинули чемпионат Европы, набрав одно очко. Предыдущим крупным турниром, в котором принимали участие шотландцы, является чемпионат мира 1998 года, где команда также не сумела преодолеть групповой этап.

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"Мне обидно за игроков, мы долго ждали попадания на Евро. У нас сложилась команда из хороших игроков, что помогло нам попасть на турнир. В ходе группового этапа было много хороших моментов, но, к сожалению, мы не набрали достаточно очков. Обещаю, что попадания на следующий крупный турнир не придется ждать 23 года", - сказал Кларк.

Этот чемпионат Европы стал для сборной Шотландии третьим в истории (1992, 1996, 2020).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

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