Боец ММА Волков заявил, что отлично готов к бою с Ганом

ТАСС, 23 июня. Боец смешанных единоборств россиянин Александр Волков уверен в том, что готов к бою с французом Сирилом Ганом "на отлично". Об этом он заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс" .

Волков 26 июня проведет бой против француза Сирила Гана на турнире UFC в США.

"Мы посмотрели очень много его боев, хорошо его разобрали, стараемся копировать если не его манеру, то те техники, которые он использует в бою для победы. Если говорить о домашней работе, мне кажется, в этот раз мы ее выполнили на оценку "отлично". Надеюсь, что получится всю ее сделать в бою, из зала я не вылезал все это время, очень много его видео смотрели, много обсуждали, много раз меняли мнение, как будем вести бой. Из-за этого у меня есть много планов на поединок, посмотрим, как будет вести себя в бою оппонент", - сказал Волков.

Волкову 32 года, он выступает в тяжелой весовой категории. На счету россиянина 33 победы и восемь поражений. Гану 31 год, он выступает в смешанных единоборствах с 2018 года. Француз провел 8 поединков, в каждом из которых одержал победу.