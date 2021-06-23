Волков планирует провести бой за титул чемпиона UFC

Чемпионом UFC в тяжелом весе является француз Франсис Нганну.

"Ситуация [с боем против Нганну] подходит к своему эпилогу, - сказал Волков. - Если у меня с карьерой все будет хорошо, то мы с ним встретимся. Если говорить о пунктах в контракте, то там есть пункт, что будет в том случае, если я буду драться за пояс".

Волков 26 июня проведет бой против француза Сирила Гана на турнире UFC в США. Всего в смешанных единоборствах на его счету 33 победы и восемь поражений.