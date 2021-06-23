{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин назвал шагом вперед получение 10 лицензий для российских легкоатлетов на Олимпиаду

Министр спорта выразил уверенность, что российские спортсмены успешно выступят на Олимпийских играх, что даст дополнительный импульс развитию легкой атлетики в России
Министр спорта России Олег Матыцин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал значительным шагом вперед получение 10 лицензий для российских легкоатлетов с нейтральным статусом для выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом Матыцин рассказал журналистам после церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.

На эту тему
Матыцин считает, что российская легкая атлетика будет восстановлена в ближайшее время
Матыцин считает, что российская легкая атлетика будет восстановлена в ближайшее время

"В России мы всегда ставим амбициозные задачи перед собой, с одной стороны, а с другой стороны - видим, что достижение даже этой цели - квоты в 10 спортсменов с нейтральным статусом для участия в Олимпийских играх - значительный шаг вперед, учитывая те проблемы, которые были и часть которых еще остается на пути восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Считаем, что это хороший, конструктивный шаг", - отметил Матыцин.

По его словам, легкоатлетическое сообщество приняло необходимость проведения реформ на уровне руководства, тренерского состава и спортивных школ. "Мы понимаем, что создание культуры чистого, честного спорта требует какого-то времени. <...> Квоты, конечно, как любые ограничения, скажем так, не всегда устраивают, но сейчас должны признать, что все больше и больше спортсменов получают нейтральный статус. Надеюсь, что та дорожная карта по восстановлению, которая была предложена нами и разработана с участием представителей World Athletics, реализуется", - добавил министр спорта.

Он также выразил уверенность, что российские спортсмены успешно выступят на Олимпийских играх, что даст дополнительный импульс развитию легкой атлетики в России.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте определила для России квоту в 10 легкоатлетов с нейтральным статусом для выступления на Олимпийских играх в Токио. Заключительным этапом отбора на Олимпиаду для легкоатлетов станет чемпионат России в Чебоксарах, который проходит с 23 по 27 июня. Тренерский штаб сборной рассчитывает 28 июня огласить фамилии олимпийцев.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после поражения от сборной Дании
22-летний голкипер в своем третьем матче за сборную пропустил четыре мяча
Читать полностью