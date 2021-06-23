Матыцин назвал шагом вперед получение 10 лицензий для российских легкоатлетов на Олимпиаду

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал значительным шагом вперед получение 10 лицензий для российских легкоатлетов с нейтральным статусом для выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом Матыцин рассказал журналистам после церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.

"В России мы всегда ставим амбициозные задачи перед собой, с одной стороны, а с другой стороны - видим, что достижение даже этой цели - квоты в 10 спортсменов с нейтральным статусом для участия в Олимпийских играх - значительный шаг вперед, учитывая те проблемы, которые были и часть которых еще остается на пути восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Считаем, что это хороший, конструктивный шаг", - отметил Матыцин.

По его словам, легкоатлетическое сообщество приняло необходимость проведения реформ на уровне руководства, тренерского состава и спортивных школ. "Мы понимаем, что создание культуры чистого, честного спорта требует какого-то времени. <...> Квоты, конечно, как любые ограничения, скажем так, не всегда устраивают, но сейчас должны признать, что все больше и больше спортсменов получают нейтральный статус. Надеюсь, что та дорожная карта по восстановлению, которая была предложена нами и разработана с участием представителей World Athletics, реализуется", - добавил министр спорта.

Он также выразил уверенность, что российские спортсмены успешно выступят на Олимпийских играх, что даст дополнительный импульс развитию легкой атлетики в России.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте определила для России квоту в 10 легкоатлетов с нейтральным статусом для выступления на Олимпийских играх в Токио. Заключительным этапом отбора на Олимпиаду для легкоатлетов станет чемпионат России в Чебоксарах, который проходит с 23 по 27 июня. Тренерский штаб сборной рассчитывает 28 июня огласить фамилии олимпийцев.