Бускетс: сборной Испании нужно сохранить качество игры, чтобы победить в 1/8 финала Евро

ТАСС, 23 июня. Сборная Испании по футболу хорошо провела матч против словаков в рамках группового этапа чемпионата Европы, команде нужно сохранить качество игры, чтобы рассчитывать на победу над хорватами в игре 1/8 финала. Такое мнение высказал капитан испанской команды Серхио Бускетс, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду испанцы в матче третьего тура группового этапа разгромили команду Словакии со счетом 5:0 и обеспечили себе место в 1/8 финала турнира, где сыграют с командой Хорватии. Бускетс был признан лучшим игроком матча.

"Мы показали тот уровень игры, который хотим сохранить. Это дает уверенность и боевой дух. Теперь нам предстоит сыграть с финалистами чемпионата мира. Надеюсь, мы сможем продолжить играть на должном уровне, чтобы приблизиться к нашей цели", - сказал Бускетс.

По итогам трех туров испанцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе Е. Испанцы в 1/8 финала встретятся с командой Хорватии 28 июня в Копенгагене, победитель матча сыграет в четвертьфинале 2 июля в Санкт-Петербурге. Первое место в группе заняли шведы (7 очков), третье - словаки (3), четвертое поляки (1).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.