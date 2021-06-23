{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Бускетс: сборной Испании нужно сохранить качество игры, чтобы победить в 1/8 финала Евро

В плей-офф чемпионата Европы испанцы сыграют с командой Хорватии
Серхио Бускетс EPA-EFE/Jose Manuel Vidal
Описание
Серхио Бускетс
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal

ТАСС, 23 июня. Сборная Испании по футболу хорошо провела матч против словаков в рамках группового этапа чемпионата Европы, команде нужно сохранить качество игры, чтобы рассчитывать на победу над хорватами в игре 1/8 финала. Такое мнение высказал капитан испанской команды Серхио Бускетс, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему
Сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В среду испанцы в матче третьего тура группового этапа разгромили команду Словакии со счетом 5:0 и обеспечили себе место в 1/8 финала турнира, где сыграют с командой Хорватии. Бускетс был признан лучшим игроком матча.

"Мы показали тот уровень игры, который хотим сохранить. Это дает уверенность и боевой дух. Теперь нам предстоит сыграть с финалистами чемпионата мира. Надеюсь, мы сможем продолжить играть на должном уровне, чтобы приблизиться к нашей цели", - сказал Бускетс.

По итогам трех туров испанцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе Е. Испанцы в 1/8 финала встретятся с командой Хорватии 28 июня в Копенгагене, победитель матча сыграет в четвертьфинале 2 июля в Санкт-Петербурге. Первое место в группе заняли шведы (7 очков), третье - словаки (3), четвертое поляки (1).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи
В матче против команды Франции нападающий забил 109-й мяч за сборную Португалии
Читать полностью