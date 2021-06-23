Таркович: сборная Словакии совершила непозволительные ошибки в матче с испанцами

ТАСС, 23 июня. Победа над словаками в матче чемпионата Европы далась испанцам слишком просто. Об этом заявил главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Испании разгромила словаков (5:0) в матче заключительного, третьего тура группового этапа Евро и со второго места группы Е вышла в плей-офф.

"Сложно играть против такого соперника. Команда должна быть хорошо организована, важно правильно сыграть в защите, и нам это не удалось. Непозволительно совершать такие ошибки против сборной Испании. Я думаю, для сборной Испании этот матч был товарищеским", - сказал Таркович.

Сборная Словакии во второй раз принимала участие в финальной части чемпионата Европы. В 2016 году сборная дошла до 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.