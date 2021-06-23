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Евро-2020

Дубравка рассказал, что будет долго переживать из-за автогола в матче Евро против испанцев

Вратарь сборной Словакии отметил, что испанцам стало гораздо легче после того, как они открыли счет
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 23 июня. Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка будет долго переживать из-за мяча, забитого в свои ворота в игре чемпионата Европы против испанской команды. Комментарий игрока приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Матч прошел в среду в Севилье, испанцы одержали победу со счетом 5:0. На 12-й минуте Дубравка отразил пенальти в исполнении Альваро Мораты. На 30-й минуте вратарь забросил мяч в собственные ворота.

"Первый гол - моя ошибка, я буду сожалеть об этом еще долго. После второго мяча нам стало тяжело. После этого Испании стало намного легче контролировать игру", - сказал Дубравка.

"Испанцы показали прекрасный комбинационный футбол. Мы дали им много места. Мы много защищались, и у нас не было сил для атак", - отметил капитан сборной Словакии Марек Гамшик.

Сборная Словакии второй раз принимала участие в финальной части чемпионата Европы. В 2016 году сборная дошла до 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.

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