Дубравка рассказал, что будет долго переживать из-за автогола в матче Евро против испанцев

ТАСС, 23 июня. Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка будет долго переживать из-за мяча, забитого в свои ворота в игре чемпионата Европы против испанской команды. Комментарий игрока приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч прошел в среду в Севилье, испанцы одержали победу со счетом 5:0. На 12-й минуте Дубравка отразил пенальти в исполнении Альваро Мораты. На 30-й минуте вратарь забросил мяч в собственные ворота.

"Первый гол - моя ошибка, я буду сожалеть об этом еще долго. После второго мяча нам стало тяжело. После этого Испании стало намного легче контролировать игру", - сказал Дубравка.

"Испанцы показали прекрасный комбинационный футбол. Мы дали им много места. Мы много защищались, и у нас не было сил для атак", - отметил капитан сборной Словакии Марек Гамшик.

Сборная Словакии второй раз принимала участие в финальной части чемпионата Европы. В 2016 году сборная дошла до 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.