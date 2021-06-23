Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 23 июня. Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 2:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Мюнхене.

В составе команды Германии голы забили Кай Хаверц (66-я минута) и Леон Горецка (84). У венгров отличились Адам Салаи (11) и Андраш Шафер (68). На матче работала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Стадион в Мюнхене, на котором прошла встреча сборных Германии и Венгрии, вмещает 75 тыс. человек. В условиях пандемии во время турнира арену разрешено заполнить на 22%.

Сборная Германии трижды выигрывала золотые медали чемпионатов Европы (1972, 1980, 1996). Также на счету команды четыре победы на чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014), а также победа на Кубке конфедераций (2017). Лучшим результатом сборной Венгрии на Евро являются бронзовые медали чемпионата Европы 1964 года.

По итогам трех туров сборная Германии набрала 4 очка и заняла второе место в группе F. Первыми стали французы (5 очков), третьими - португальцы (4). Венгры финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 2 очка, и не вышли в плей-офф. В 1/8 финала немцы сыграют 29 июня в Лондоне с командой Англии. Французы днем ранее в Бухаресте встретятся с командой Швейцарии, а португальцы 27 июня в Севилье сыграют с бельгийцами.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.