Действующий чемпион Европы сборная Португалии вышла в плей-офф

ТАСС, 24 июня. Сборная Португалии сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Франции в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".
У португальцев отличился Криштиану Роналду (31-я и 60-я минуты, оба с пенальти) в составе сборной Франции дубль оформил Карим Бензема (45+2, с пенальти; 47).
Роналду, который является лучшим бомбардиром текущего Евро с пятью голами, забил 109-й мяч за сборную Португалии и сравнялся с рекордсменом по количеству мячей за национальные сборные Али Даеи. Также португалец лидирует по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы (21), опередив по этому показателю лучшего бомбардира мировых первенств немца Мирослава Клозе (19). Бензема был вызван в национальную сборную впервые за шесть лет, он не забивал за французов с октября 2015 года. Нападающий стал третьим французским игроком после Тьерри Анри и Зинедина Зидана, который отмечался дублем в матчах Евро и чемпионата мира.
Португальцы набрали четыре очка и вышли в 1/8 финала турнира с третьего места; французы досрочно стали участниками плей-офф, по итогам трех матчей они выиграли группу, набрав пять очков. В параллельной игре сборная Германии сыграла вничью с венграми (2:2) и вышла в плей-офф со второго места (четыре очка), обойдя португальцев по результату личной встречи (4:2). Команда Венгрии стала четвертой (2). В 1/8 финала португальцы сыграют с бельгийцами (27 июня, Севилья), французы - со швейцарцами (28 июня, Бухарест), немцы - с англичанами (29 июня, Лондон).
Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы, в финале они обыграли французов (1:0). Сборная Франции - действующий чемпион мира, всего в активе команды по две победы на чемпионате Европы (1984, 2000), чемпионате мира (1998, 2018) и Кубке конфедераций (2001, 2003).
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|2
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|3
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|4
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2