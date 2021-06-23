Действующий чемпион Европы сборная Португалии вышла в плей-офф

ТАСС, 24 июня. Сборная Португалии сыграла вничью со счетом 2:2 с командой Франции в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

У португальцев отличился Криштиану Роналду (31-я и 60-я минуты, оба с пенальти) в составе сборной Франции дубль оформил Карим Бензема (45+2, с пенальти; 47).

Роналду, который является лучшим бомбардиром текущего Евро с пятью голами, забил 109-й мяч за сборную Португалии и сравнялся с рекордсменом по количеству мячей за национальные сборные Али Даеи. Также португалец лидирует по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы (21), опередив по этому показателю лучшего бомбардира мировых первенств немца Мирослава Клозе (19). Бензема был вызван в национальную сборную впервые за шесть лет, он не забивал за французов с октября 2015 года. Нападающий стал третьим французским игроком после Тьерри Анри и Зинедина Зидана, который отмечался дублем в матчах Евро и чемпионата мира.