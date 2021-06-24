Тренер женской сборной России рассказал о причинах поражения в четвертьфинале Евробаскета

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Баскетболистки сборной России отдали все силы в равной игре с бельгийками на чемпионате Европы, но из-за плохой игры в первой половине игры не смогли выйти в полуфинал. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Александр Ковалев.

Женская сборная России по баскетболу со счетом 83:85 проиграла команде Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге. В полуфинале бельгийки встретятся со сборной Испании. Встреча состоится 26 июня в Валенсии. Российской сборной предстоят матчи за места с пятого по восьмое.

"Игра была равная, очень непростая. Мы допустили 12 невынужденных потерь в первой половине встречи, дали лидерам соперника разбросаться", - сказал тренер.

"Завтра рано утром мы переезжаем в Валенсию. Будем готовиться к предстоящей игре - пока еще не знаем с кем. Девчонки выложились, хотели выиграть, но не получилось", - добавил Ковалев.

По итогам группового этапа российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85). В 1/8 финала сборная России обыграла команду Словении (93:75). Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.