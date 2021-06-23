Российские баскетболистки проиграли сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы

ТАСС, 23 июня. Женская сборная России по баскетболу со счетом 83:85 проиграла команде Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге.

В полуфинале бельгийки встретятся с победителем матч между сборными Сербии и Испании. Полуфинальная встреча состоится 26 июня в Валенсии.

По итогам группового этапа российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85). В 1/8 финала сборная России обыграла команду Словении (93:75).

Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.