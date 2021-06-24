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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Вадеева: российским баскетболисткам надо оставаться командой, несмотря на поражение

Женская сборная России со счетом 83:85 проиграла команде Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы
Мария Вадеева (справа) EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Мария Вадеева (справа)
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 24 июня. Баскетболисткам сборной России важно оставаться командой и продолжать двигаться к своей мечте, несмотря на поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Об этом журналистам заявила капитан российской команды Мария Вадеева.

Женская сборная России со счетом 83:85 проиграла команде Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге. Российской сборной предстоят матчи за места с пятого по восьмое.

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"Обидно не выйти в четверку сильнейших, но я горжусь командой. Мы смогли вернуться в игру после первой половины, но не повезло в концовке матча - все проигрывают, ошибки случаются со всеми. Надо сделать выводы и идти дальше к своей мечте. Но главное, важно оставаться командой", - сказала Вадеева.

По итогам группового этапа российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85). В 1/8 финала сборная России обыграла команду Словении (93:75).

Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.

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Женский чемпионат Европы по баскетболу
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