Дешам: сборная Франции "подарила" два мяча португальцам

ТАСС, 24 июня. Голы португальских футболистов в матче группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции были забиты после ошибок французских игроков. Такое мнение выразил главный тренер французов Дидье Дешам, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Франции сыграла вничью с португальцами (2:2) в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Сборная Франции вышла в плей-офф с первого места группы F, португальцы - с третьего.

"Это была настоящая битва и она не была легкой. Своими ошибками мы "подарили" им два мяча, но старались победить. По итогу мы на вершине, это лучшее место, где мы могли бы быть. Планируем принять этот результат и начнем готовиться к плей-офф", - сказал Дешам.

В 1/8 финала сборная Франции сыграет 28 июня в Бухаресте со швейцарцами, сборная Португалии - 27 июня в Севилье с бельгийцами.