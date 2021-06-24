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Евро-2020

Шаллаи: сборная Венгрии по футболу гордится выступлением на чемпионате Европы

Венгерская команда набрала два очка в квартете с португальцами, французами и немцами и заняла последнее место в группе

ТАСС, 24 июня. Футболисты сборной Венгрии гордятся показанными результатами на групповом этапе чемпионата Европы, но разочарованы тем, что им не удалось выйти в плей-офф. Такое мнение после матча с командой Германии высказал нападающий Роланд Шаллаи, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Венгрии набрала два очка и заняла последнее, четвертое место в группе F. Венгры сыграли вничью с французами (1:1) и немцами (2:2), а также потерпели поражение от португальцев (0:3).

"Сборная Венгрии гордится выступлением на чемпионате Европы. Жаль, что не удалось выйти в плей-офф, ведь мы показывали хороший футбол, - сказал Шаллаи. - Мы усложнили задачу своим соперникам по группе и выкладывались в каждом матче".

Венгерский вратарь Петер Гулачи отметил, что команде удалось сдержать натиск сборной Германии. "Мы старались добиться положительного результата, который помог бы нам осуществить мечту и выйти в плей-офф. Мы сдержали натиск немцев и не позволили создать им большое количество моментов. Жаль, что сегодня не удалось одержать победу", - сказал голкипер.

Турнир завершится 11 июля.

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