Лёв заявил, что счастлив выходу сборной Германии из группы на Евро

В среду сборная Германии со счетом 2:2 сыграла вничью с венграми в последнем матче группового этапа и вышла в плей-офф турнира.

"Мы показали отличный боевой дух, но мы также совершили ошибки. Было приятно видеть, что мы упорно боролись, пока не сравняли счет. Это был нервный матч, мы знали, что Венгрия сделает все возможное. Я просто счастлив, что мы вышли из этой группы", - сказал Лёв.

"Все "маленькие" команды очень много работают на поле и хорошо защищаются. Венгрия играла с десятью игроками на своей половине, и им нечего было терять. Здорово, что мы прошли в такой сложной группе. Теперь мы можем с нетерпением ждать матча против Англии", - добавил он.

По итогам трех туров сборная Германии набрала 4 очка и заняла второе место в группе F. В 1/8 финала немцы сыграют 29 июня в Лондоне с командой Англии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.