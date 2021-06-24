Росси: сборной Венгрии приятно осознавать, что немцы довольны ничейным результатом

ТАСС, 24 июня. Сборной Венгрии по футболу приятно осознавать, что команда Германии довольна ничейным результатом в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер венгров Марко Росси, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду венгры сыграли вничью с немцами со счетом 2:2 и не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы.

"Мы разочарованы, потому что имели все шансы набрать три очка. Венгерские футболисты никогда не боялись громких имен, - сказал Росси. - Приятно осознавать, что после матча немцы довольны ничейным результатом. Это означает, что мы не зря проделали большой путь".

По итогам трех туров венгры набрали два очка и заняли последнее, четвертое место в группе F, набрав 2 очка. Первыми стали французы (5), на втором месте финишировали немцы (4), на третьем - португальцы (4).

Турнир завершится 11 июля.