Рекорды Роналду, скандалы и град автоголов. Евро добрался до плей-офф

ТАСС, 24 июня. Групповой этап Евро-2020 завершился в среду. Он подарил футболу множество интересных фактов и событий. Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, в каждой из шести групп было сыграно по шесть матчей. Турнир пока получается результативным, лишь две игры прошли без забитых мячей: Испания - Швеция в группе E и Англия - Шотландия в квартете D. Повысить реализацию моментов испанцы - трехкратные победители Евро - сумели в заключительный день группового этапа: в матче против словаков они трижды поразили ворота соперника, еще два мяча игроки сборной Словакии забили себе сами. 5:0 - самая крупная победа на нынешнем турнире. Особенно курьезным получился автогол в исполнении вратаря Мартина Дубравки: он волейбольным приемом занес мяч в сетку, пытаясь отбить его после отскока от перекладины.

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Автоголы - одна из отличительных особенностей нынешнего Евро. Турнир и начался с мяча в свои ворота - турок Мерих Демирал неудачно прервал прострел в матче с итальянцами (0:3). Всего на Евро-2020 уже восемь автоголов - на один больше, чем в сумме на пяти предыдущих чемпионатах Европы. Другой особенностью Евро-2020 является реализация пенальти. Тот же Дубравка перед тем, как забить в свои ворота, отбил удар с точки. Для испанцев этот незабитый пенальти стал вторым на турнире. А на экваторе группового этапа статистика реализации 11-метровых ударов была уникальной - 20%: из пяти попыток удачной оказалась только одна. Ее скорректировал последний тур группового этапа, в котором реализация значительно улучшилась. Свой вклад внес и Артем Дзюба. Впрочем, его гол не помог российской команде выйти в плей-офф - в решающем матче она со счетом 1:4 уступила датчанам. Лучше всех в плане исполнения пенальти выступили сборные Франции и Португалии - в матче, который закрывал групповой этап, было реализовано три 11-метровых. Неудержимый Два из них реализовал Криштиану Роналду. Один из лучших футболистов мирового футбола по ходу группового этапа обновил несколько рекордов. Выйдя на первый матч против венгров, он стал первым в истории игроком, который принял участие в пяти чемпионатах Европы. В той же игре 36-летний футболист забил два мяча, превзойдя достижение француза Мишеля Платини (девять мячей) по количеству голов в истории турнира.

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Групповой этап португалец завершил лидером бомбардирской гонки (5), опережая преследователей на два мяча. Также Роналду повторил мировой рекорд: в игре с французами он довел число голов за национальную команду до 109, на уровне сборных такое прежде удавалось только иранскому нападающему Али Даеи, который уже завершил карьеру. В матче с португальцами дублем также отметился француз Карим Бензема - нападающий мадридского "Реала", который шесть лет не выступал за сборную по неспортивным причинам. Вернувшись в национальную команду, он прервал серию безголевых матчей в финальной стадии Евро - прежде на турнире он не забивал. Что касается Роналду, то он запомнился и поступками за переделами поля. На одной из пресс-конференций ему достаточно было убрать со стола бутылки Coca-Cola (Кока-кола), чтобы СМИ начали писать о колебаниях курса акций компании на фондовых рынках. Его нелюбовь к газировке и пиву позже нашла поддержку и у других игроков. Но полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко решил пошутить на эту тему, предложив свои услуги для продвижения спонсоров чемпионата Европы. Шанс прорекламировать товары у него еще будет - сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Околофутбольные истории После группового этапа чемпионат Европы покидают сборные России, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Шотландии, Польши, Венгрии и Словакии. Венгры чуть не сотворили сенсацию в заключительном туре: в матче с командой Германии она дважды вела в счете, однако не сумела удержать победу над трехкратными чемпионами Европы. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Этому матчу предшествовал политический скандал: немцы решили поддержать ЛГБТ-сообщество радужной подсветкой стадиона в Мюнхене в ответ на принятый венгерскими властями закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил акцию немцев. Однако перед матчем один из зрителей выбежал на поле с радужным флагом. Еще одна нефутбольная тема на Евро - поддержка движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Не на всех стадионах чемпионата зрители одобрили решение футболистов вставать на колено перед началом матчей и встретили эту акцию свистом. Но и далеко не все команды решили ее поддержать. Если возвращаться к рекордам, то стоит выделить еще два: поляк Кацпер Козловский в возрасте 17 лет и 246 дней стал самым молодым участником чемпионата Европы, чех Патрик Шик - автором самого "длинного" гола: мяч в ворота шотландцев он послал ударом с 50 метров.

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Другие рекорды могут быть побиты уже в плей-офф, коронавирус проведению турнира пока сильно не мешает: на групповом этапе было зафиксировано меньше десяти случаев заражения. В 1/8 финала пройдут матчи Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам), Италия - Австрия (26 июня, Лондон), Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт), Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья), Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген), Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест), Англия - Германия (29 июня, Лондон), Швеция - Украина (29 июня, Глазго). Чемпионат Европы завершится 11 июля, Санкт-Петербург примет четвертьфинальную игру с участием победителей встреч Франция - Швейцария и Хорватия - Испания. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А № Команда И В Н П М О 1 Италия 3 3 0 0 7-0 9 2 Уэльс 3 1 1 1 3-2 4 3 Швейцария 3 1 1 1 4-5 4 4 Турция 3 0 0 3 1-8 0

Чемпионат Европы по футболу. Группа B № Команда И В Н П М О 1 Бельгия 3 3 0 0 7-1 9 2 Дания 3 1 0 2 5-4 3 3 Финляндия 3 1 0 2 1-3 3 4 Россия 3 1 0 2 2-7 3

Чемпионат Европы по футболу. Группа С № Команда И В Н П М О 1 Нидерланды 3 3 0 0 8-2 9 2 Австрия 3 2 0 1 4-3 6 3 Украина 3 1 0 2 4-5 3 4 Северная Македония 3 0 0 3 2-8 0

Чемпионат Европы по футболу. Группа D № Команда И В Н П М О 1 Англия 3 2 1 0 2-0 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4-3 4 3 Чехия 3 1 1 1 3-2 4 4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 1

Чемпионат Европы по футболу. Группа E № Команда И В Н П М О 1 Швеция 3 2 1 0 4-2 7 2 Испания 3 1 2 0 6-1 5 3 Словакия 3 1 0 2 2-7 3 4 Польша 3 0 1 2 4-6 1