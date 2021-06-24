Рекорды Роналду, скандалы и град автоголов. Евро добрался до плей-офф

ТАСС, 24 июня. Групповой этап Евро-2020 завершился в среду. Он подарил футболу множество интересных фактов и событий.
Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, в каждой из шести групп было сыграно по шесть матчей. Турнир пока получается результативным, лишь две игры прошли без забитых мячей: Испания - Швеция в группе E и Англия - Шотландия в квартете D. Повысить реализацию моментов испанцы - трехкратные победители Евро - сумели в заключительный день группового этапа: в матче против словаков они трижды поразили ворота соперника, еще два мяча игроки сборной Словакии забили себе сами. 5:0 - самая крупная победа на нынешнем турнире. Особенно курьезным получился автогол в исполнении вратаря Мартина Дубравки: он волейбольным приемом занес мяч в сетку, пытаясь отбить его после отскока от перекладины.
Автоголы - одна из отличительных особенностей нынешнего Евро. Турнир и начался с мяча в свои ворота - турок Мерих Демирал неудачно прервал прострел в матче с итальянцами (0:3). Всего на Евро-2020 уже восемь автоголов - на один больше, чем в сумме на пяти предыдущих чемпионатах Европы.
Другой особенностью Евро-2020 является реализация пенальти. Тот же Дубравка перед тем, как забить в свои ворота, отбил удар с точки. Для испанцев этот незабитый пенальти стал вторым на турнире. А на экваторе группового этапа статистика реализации 11-метровых ударов была уникальной - 20%: из пяти попыток удачной оказалась только одна.
Ее скорректировал последний тур группового этапа, в котором реализация значительно улучшилась. Свой вклад внес и Артем Дзюба. Впрочем, его гол не помог российской команде выйти в плей-офф - в решающем матче она со счетом 1:4 уступила датчанам. Лучше всех в плане исполнения пенальти выступили сборные Франции и Португалии - в матче, который закрывал групповой этап, было реализовано три 11-метровых.
Неудержимый
Два из них реализовал Криштиану Роналду. Один из лучших футболистов мирового футбола по ходу группового этапа обновил несколько рекордов. Выйдя на первый матч против венгров, он стал первым в истории игроком, который принял участие в пяти чемпионатах Европы. В той же игре 36-летний футболист забил два мяча, превзойдя достижение француза Мишеля Платини (девять мячей) по количеству голов в истории турнира.
Групповой этап португалец завершил лидером бомбардирской гонки (5), опережая преследователей на два мяча. Также Роналду повторил мировой рекорд: в игре с французами он довел число голов за национальную команду до 109, на уровне сборных такое прежде удавалось только иранскому нападающему Али Даеи, который уже завершил карьеру.
В матче с португальцами дублем также отметился француз Карим Бензема - нападающий мадридского "Реала", который шесть лет не выступал за сборную по неспортивным причинам. Вернувшись в национальную команду, он прервал серию безголевых матчей в финальной стадии Евро - прежде на турнире он не забивал.
Что касается Роналду, то он запомнился и поступками за переделами поля. На одной из пресс-конференций ему достаточно было убрать со стола бутылки Coca-Cola (Кока-кола), чтобы СМИ начали писать о колебаниях курса акций компании на фондовых рынках. Его нелюбовь к газировке и пиву позже нашла поддержку и у других игроков. Но полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко решил пошутить на эту тему, предложив свои услуги для продвижения спонсоров чемпионата Европы. Шанс прорекламировать товары у него еще будет - сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро.
Околофутбольные истории
После группового этапа чемпионат Европы покидают сборные России, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Шотландии, Польши, Венгрии и Словакии. Венгры чуть не сотворили сенсацию в заключительном туре: в матче с командой Германии она дважды вела в счете, однако не сумела удержать победу над трехкратными чемпионами Европы. Игра завершилась со счетом 2:2.
Этому матчу предшествовал политический скандал: немцы решили поддержать ЛГБТ-сообщество радужной подсветкой стадиона в Мюнхене в ответ на принятый венгерскими властями закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил акцию немцев. Однако перед матчем один из зрителей выбежал на поле с радужным флагом.
Еще одна нефутбольная тема на Евро - поддержка движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Не на всех стадионах чемпионата зрители одобрили решение футболистов вставать на колено перед началом матчей и встретили эту акцию свистом. Но и далеко не все команды решили ее поддержать.
Если возвращаться к рекордам, то стоит выделить еще два: поляк Кацпер Козловский в возрасте 17 лет и 246 дней стал самым молодым участником чемпионата Европы, чех Патрик Шик - автором самого "длинного" гола: мяч в ворота шотландцев он послал ударом с 50 метров.
Другие рекорды могут быть побиты уже в плей-офф, коронавирус проведению турнира пока сильно не мешает: на групповом этапе было зафиксировано меньше десяти случаев заражения. В 1/8 финала пройдут матчи Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам), Италия - Австрия (26 июня, Лондон), Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт), Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья), Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген), Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест), Англия - Германия (29 июня, Лондон), Швеция - Украина (29 июня, Глазго).
Чемпионат Европы завершится 11 июля, Санкт-Петербург примет четвертьфинальную игру с участием победителей встреч Франция - Швейцария и Хорватия - Испания. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|3
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|4
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|2
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6-1
|5
|3
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|4
|Польша
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|2
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|3
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|4
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2