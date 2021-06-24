Киммих: сборная Германии имеет хорошие шансы в матче 1/8 финала Евро с англичанами

ТАСС, 24 июня. Футболисты сборной Германии имеют отличные шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Англии. Такое мнение высказал немецкий полузащитник Йозуа Киммих после матча третьего тура группового этапа Евро с венграми, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду немцы в Мюнхене сыграли вничью со счетом 2:2 с командой Венгрии. Киммих был признан лучшим игроком матча.

"Венгры сыграли очень организованно, - сказал Киммих. - Однако у нас получилось проявить характер и перевернуть ход матча. Мы показали моральный дух. Уверен, что в следующем матче у нас есть хорошие шансы на победу".

По итогам трех туров сборная Германии набрала 4 очка и заняла второе место в группе F. Первыми стали французы (5 очков), третьими - португальцы (4). Венгры финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 2 очка, и не вышли в плей-офф. В 1/8 финала немцы сыграют 29 июня в Лондоне с командой Англии.

Турнир завершится 11 июля.