Сборная России по вольной борьбе нацелена взять две-три золотые медали на Олимпиаде

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе нацелена завоевать две-три золотые медали на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

В четверг был назван состав команды на предстоящую Олимпиаду, в него вошли шесть борцов: Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Сергей Козырев (до 125 кг). Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом мира и Европы. Угуев, Рашидов и Сидаков - двукратные чемпионы мира, Найфонов - трехкратный чемпион Европы.

"В принципе все было определено на первом сборе, но чтобы ребята не расслаблялись, решили объявить только сейчас, - рассказал Тедеев. - Думаю, если с таким составом две-три золотые медали завоюем, будет хорошо. Это Олимпийские игры, это другой настрой, в том числе психологический".

"Да, мы хотим, чтобы медалей было больше, время и ковер покажет, не будем забегать вперед", - добавил он.

Турнир по борьбе на Олимпиаде пройдет с 31 июля по 8 августа.