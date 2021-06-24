Клуб НХЛ "Сиэтл Кракен" назвал имя первого главного тренера

ТАСС, 24 июня. Бывший наставник "Филадельфии" канадец Дэйв Хэкстол назначен главным тренером нового клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл Кракен". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 52-летним специалистом не сообщается.

С 2015 по 2018 год Хэкстол был главным тренером "Филадельфии", с 2019 года он работал ассистентом главного тренера в "Торонто". В 2017 году он входил в тренерский штаб сборной Канады на чемпионате мира в качестве ассистента Джона Купера.

"Сиэтл" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения 21 июля. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.