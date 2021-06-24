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Кризис в российской легкой атлетике

Шубенков считает, что международная федерация должна в срок дать ему нейтральный статус

Статус необходим для выступления на Олимпийских играх в Токио
Сергей Шубенков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) должна без проволочек выдать ему нейтральный статус, необходимый для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом Шубенков рассказал журналистам после победы на чемпионате России.

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Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, выполнившему олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус.

На вопрос, есть ли опасения не получить в срок нейтральный статус, Шубенков ответил следующее: "Это было бы совсем некрасиво с их стороны. Они сначала сами признают, что все нормально и ты не виноват. А потом раз - и подленько не дадут?"

"Но я ничего загадывать не хочу, по-всякому может повернуться, как практика показывает. Но это было бы совсем некрасиво", - продолжил спортсмен.

Тренерский штаб сборной России должен назвать фамилии легкоатлетов-олимпийцев 28 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
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