Легкоатлет Шубенков заявил, что не испытал эйфории после признания себя невиновным

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не пребывал в эйфории после того, как был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена в использовании запрещенного вещества. Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус, который у него в настоящее время отсутствует.

"Было ли у меня хорошее настроение после того, как оправдали? Оно не то что хорошее, это ситуация, когда тебя сжимали-сжимали, а потом раз - и отпустили. Но какой-то эйфории у меня не было", - заметил Шубенков.

"Поздравляли ли меня ребята? Да, как будто я чемпионат мира выиграл", - добавил спортсмен.

Шубенков выиграл чемпионат России с результатом 13,37 секунды. В полуфинальном забеге он установил лучший результат сезона в Европе (13,24).

"Что касается чемпионата России, то турнир прошел ярко, эмоций потрачено много, у меня что получилось - то получилось. Теперь приедем домой, вздохнем и будем дальше работать. Если получу статус, то пару стартов сделаю перед Играми. Надо только статуса дождаться", - сказал чемпион мира.